Des riverains opposés à l’arrivée d’une “affreuse” antenne Free

Opposition de riverains face à une antenne-relais Free installée sur le clocher d’une église. Esthétiquement, ça ne passe pas du tout.

“Qu’est-ce que ces trucs affreux qu’on installe ?”, s’interroge un habitant de Clairmarais, dans le département du Pas-de-Calais, en parlant de coffrages blancs installés par des ouvriers sur le clocher de l’église Saint-Bernard.

Des coffrages qui auront été repeints de la même couleur brique que l’édifice pour un meilleur camouflage et qui serviront en fait à cacher l’installation d’une antenne-relais de Free validée par la municipalité en février 2019.



(Crédit photo La Voix du Nord)

Face à la polémique tournant autour de l’esthétique, mais également des risques sanitaires, le maire Damien Morel a expliqué l’arrivée de cette antenne sans consultation par le fait qu’une antenne SFR installée à l’intérieur depuis une dizaine d’années était plus discrète et avait ainsi reçu l’avis favorable de la population. Voilà pourquoi il n’y a pas eu de nouvelle consultation.

Le maire a toutefois souligné que “le rendu est différent de celui présenté aux élus au départ” et ne lui donne pas satisfaction. Il dit avoir “déjà pris contact avec Free pour rectifier le tir”. Et d’ajouter : “Après avoir mené des travaux en 2014 pour retrouver une belle église, on veut une intégration soignée”.

Source : La Voix du Nord