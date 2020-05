Abonnés Freebox Delta et Révolution : un incident sur MyCanal empêche l’accès à certains programmes

Avis aux abonnés Freebox avec TV by Canal qui souhaitent utiliser l’application MyCanal sur leur tablette ou smartphone : un incident est en cours et peut vous empêcher d’accéder à votre programme.

L’assistance Canal+ explique sur son site web être confronté à un problème technique qui fait apparaître le message d’erreur ” Un problème est survenu. La vidéo n’est pas disponible dans le catalogue” lorsque certains abonnés essaient d’accéder à des programmes. Ce bug n’apparaît que sur mobile/tablette, mais est général et touche autant les appareils Android que ceux sous iOS.

Contactés par Univers Freebox, l’assistance nous explique que d’après ses premières observations, ce souci concerne uniquement les contenus proposés en replay. Canal+ affirme que ses équipes sont sur le dossier pour résoudre le problème, Univers Freebox vous tiendra bien sûr au courant de toute évolution concernant ce problème.

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).