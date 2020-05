Facebook rachète GIPHY afin d’intégrer ses GIFs à Instagram

Facebook a récemment racheté la célèbre plateforme de GIFs, pour 400 millions de dollars afin de les intégrer au réseau social Instagram.

En effet, Facebook a annoncé le rachat de la plateforme GIPHY, le vendredi 15 mai. D’après le site Axios, le réseau social de Marc Zuckerberg a fait l’acquisition de GIPHY pour 400 millions de dollars. GIPHY est un site permet de rechercher des GIFs, mais aussi d’en partager, et même d’en créer. Ainsi, Facebook s’est approprié l’intégralité des fichiers de l’entreprise, afin de les rendre utilisable sur Instagram, la filiale de Facebook plus axée sur les photos et vidéos.

Le réseau social californien annonce également que la moitié des utilisateurs de GIPHY provient de ses applications. Parmi les utilisateurs de GIPHY, 25% du trafic vient d’Instagram.

Le membre des GAFAM a détaillé que la situation ne changerait pour les utilisateurs de GIPHY : « Les gens pourront continuer à télécharger des GIFs, les développeurs et les partenaires continueront d’avoir le même accès à l’interface de programmation de Giphy et la communauté de créateurs de Giphy pourra continuer de créer du contenu de grande qualité ».

Pour rappel, GIPHY a été créée en 2013 à New York et comptabilise plus de 700 millions d’utilisateurs chaque jour.

La plateforme propose toute sorte de contenus. Des animaux en tout genre, des personnages de cartoons, ou encore des réactions de célébrités que l’on peut directement envoyer à ses amis sous forme de fichier GIF, grâce à des raccourcis disponibles vers les réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat, Twitter et bien d’autres.

Le géant californien a précisé : « La portée de notre mission est probablement un peu plus vaste, mais le but reste le même, a réagi Giphy dans un communiqué. Nous avons toujours voulu rendre la façon dont vous vous exprimez plus drôle, plus palpitante… et peut-être juste un peu plus bizarre ».