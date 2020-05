Le Fédération française des télécoms nomme le secrétaire général d’Orange à sa tête

La Fédération française des télécoms change comme prévu de président et nomme Nicolas Guérin, secrétaire général d’Orange.

Chacun son tour. La FFT annonce ce matin la nomination de Nicolas Guérin, en tant que président. Sa prise de fonction se fera à partir du 15 juin 2020, pour un mandat jusqu’en mai 2021. Le secrétaire général d’Orange succèdera à Arthur Dreyfuss, directeur général d’Altice Médias et secrétaire général de SFR.

Elu à l’unanimité hier par le conseil d’administration de la fédération, Nicolas Guérin est entré dans le groupe Orange en 1998 au sein de la direction juridique concurrence et réglementation, après un passage chez SFR. Depuis le 1er mars 2018, il officie comme secrétaire du groupe de Stéphane Richard et conserve sa fonction de secrétaire du conseil d’administration.

Pour rappel, la Fédération française des télécoms, regroupe les opérateurs télécoms en France. Parmi ses membres, figurent notamment Altice-SFR, Bouygues Télécom et Orange, mais également Arteria, Colt, Euro Information Télécom, Hub One, IP Directions, La Poste Mobile, Legos, Manifone, Naxos, Odigos, Prixtel, Syma, Verizon France et Worldline. Free n’en fait plus partie depuis 2008. La FFT a pour objectif de défendre les intérêts économiques de ses membres et de communiquer sur les actions menées dans le secteur des télécoms.