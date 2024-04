Free et Disney Channel lancent un concours avec de nombreux lots à gagner

Disney Channel, Bandai, Rubies et Free s’associent pour offrir aux fans de Miraculous, les Aventures de Ladybug et Chat Noir : des déguisements et des jouets.

Free a lancé un nouveau concours en partenariat avec Disney Channel jusqu’au 6 mai 2024 à 12h, à l’occasion de l’arrivée de la saison 5 de “Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir” sur Disney Channel le 24 avril. Cette nouvelle saison de la célèbre série d’animation sera diffusée du lundi au vendredi à 17h00.

Pour participer, rien de plus simple, il suffit de répondre à une série de questions sur la page dédiée à ce concours du site web de Free. Les gagnants seront contactés le jour même de la clôture du concours, c’est à dire le 6 mai. Sont mis en jeux de nombreux lots : des déguisements LadyBug, des déguisements Chat Noir, des poupées Queen Bee, des poupées Dragon Bug, des poupées Marinette, des poupées Chat Noir, des têtes à coiffer, des poupées Ladybug et son scooter.

A noter que Disney Channel, disponible sur le canal 49 de Freebox TV, est inclus pour les abonnés TV by CANAL, et est disponible également avec le pack FAMILLE by CANAL.

Participer au concours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox