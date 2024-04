L’iPhone intègre enfin sa première boutique alternative à l’App Store

Avec le nouveau règlement sur les marchés numériques (DMA), iOS doit désormais s’ouvrir davantage et notamment permettre l’arrivée de boutiques alternatives à son store d’applications. Le premier vient d’arriver, il s’agit d’AltStore.

Une installation réalisée malgré les contraintes importantes mises en place par Apple pour les éditeurs. AltStore, boutique alternative d’applications, est dorénavant disponible sur iOS 17.4, simplement en passant par le site web du développeur. Et Apple n’a pas d’autre choix que de l’autoriser.

Cependant, à l’inverse de l’App Store de la firme de Cupertino, l’accès à AltStore nécessite un abonnement annuel de 2€ qui couvre les frais de technologies de base. De plus, ce magasin n’a pour l’instant qu’un catalogue assez réduit : deux applications. La première est assez connu et se nomme Delta, il s’agit d’un émulateur Nintendo (NES, SNES, N64, Game Boy, GBA et DS), elle est accompagnée de Clip, gestionnaire de presse-papier non-autorisé sur l’App Store. Si la première est gratuite, le second demande un don d’un euros ou plus pour être téléchargée.

Si pour l’instant la proposition n’est pas la plus alléchante, AltStore pourrait regrouper d’autres applications créées par des développeurs indépendants, qui n’auront pas de frais à payer auprès du magasin, ce qui aurait été le cas sur l’App Store d’Apple.

