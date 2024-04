Galaxy AI : Samsung annonce étendre les fonctionnalités de l’IA a de nouveaux modèles

Galaxy AI n’est plus réservé uniquement aux modèles récents de la marque sud-coréenne, bien qu’il s’agisse encore de modèles haut de gamme.

Vous souvenez-vous du lancement des Samsung Galaxy S24 en début d’année ? Ces derniers étaient l’occasion pour le géant du smartphone de lancer de nombreuses fonctionnalités dopées à l’IA. On peut par exemple compter un assistant de retranscription ou encore une aide à la prise de notes.

Jusqu’à présent, ces outils étaient réservés aux Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, le Samsung Galaxy S23, le Samsung Galaxy S23+, le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Samsung Galaxy S23 FE, le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Samsung Galaxy Z Flip 5. Tous des modèles très récents et souvent assez onéreux. Cependant, des modèles plus anciens vont désormais pouvoir en profiter. Voici la liste :

le Samsung Galaxy S22

le Samsung Galaxy S22+

le Samsung Galaxy S22 Ultra

le Samsung Galaxy Z Fold 4

le Samsung Galaxy Z Flip 4

la tablette Samsung Galaxy Tab S8

la tablette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Source : Presse Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox