Recrutements fixe et mobile, déploiement fibre et 4G, etc. : Thomas Reynaud résume les bons chiffres de Free au 1er trimestre et donne le cap

Même si le COVID-19 a eu un impact négatif sur les résultats de Free, l’opérateur affiche de bons chiffres pour le 1er trimestre de l’année, qu’il a résumé auprès de ses collaborateurs.

Ce matin, Iliad a publié ses résultats pour le 1er trimestre 2020. Et même si la crise sanitaire a sévi, Free s’en sort plutôt bien puisque tous les voyants sont au vert. Une situation dont s’est félicité Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad dans un lettre auprès de ses salariés, intitulée “Poursuivons nos efforts après les bons résultats de ce 1er trimestre !”. Il revient sur les différentes annonces faites ce matin et sur l’organisation de l’entreprise à l’heure du déconfinement.

La lettre de Thomas Reynaud aux salariés d’Iliad-Free

Chères vous toutes, chers vous tous,

Nous amorçons, en ce début de semaine, le déconfinement des équipes en France mais aussi en Italie.

C’est une première étape, importante, qui nous permettra, bientôt, le plus vite possible, de nous retrouver ! Nous l’attendons toutes et tous !

J’espère que vous et vos proches allez bien, après ces semaines difficiles.

Ce matin, nous annonçons de bonnes nouvelles : la publication de nos résultats du 1er trimestre confirme la très bonne dynamique commerciale et le rythme de déploiement soutenu de nos réseaux. Nous réalisons sur le Fixe, grâce à la Freebox, notre meilleure performance depuis 4 ans et surtout Free est toujours Numéro 1 sur la fibre.

En France :

– Sur le Mobile, nous poursuivons notre redressement avec 100.000 recrutements nets sur le forfait Free 4G illimitée.

– Sur le Fixe, Free réalise son meilleur trimestre en 4 ans avec un gain de 47.000 nouveaux abonnés.

– Sur la Fibre, le Groupe est toujours numéro 1 pour le 4ème trimestre consécutif avec un gain de 215.000 abonnés nets.

– Au cours du premier trimestre, nous avons continué de déployer nos réseaux avec 500 nouveaux sites mobiles et 1.5 million de nouvelles prises Fibre.

En Italie :

– Nous enregistrons un gain de 525.000 nouveaux abonnés.

– La barre des 6 millions d’abonnés n’est plus très loin et nous sommes la marque mobile préférée des Italiens !

– Jusqu’à fin avril, les équipes ont activé 1000 sites mobiles.

Poursuivons nos efforts…

Tout ceci nous encourage à poursuivre notre plan Odyssée 2024, à continuer nos efforts, dans un moment qui nous invite à la modestie et la solidarité.

Pourquoi de la modestie ?

D’abord, parce que notre organisation, nos proches et notre pays vont devoir apprendre à vivre face au COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales.

Modestie, ensuite, car ces bons résultats ont été réalisés en grande partie avant l’entrée en confinement. Depuis le mois de mars, nous constatons une réduction logique de l’activité commerciale. Ces effets négatifs temporaires ont cependant été neutralisés par une baisse du taux de résiliation.

Nous constatons aussi un fort ralentissement du rythme de déploiement de nos réseaux, notamment pour des raisons administratives avec la suspension des permis de construire et des autorisations de voiries.

Notre solidarité doit continuer de s’exprimer pleinement ! Elle a été au rendez-vous tout au long des dernière semaines, d’abord au sein de notre Groupe, entre collaborateurs, mais aussi au travers de nombreuses initiatives solidaires envers les personnels soignants, nos abonnés et nos partenaires. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons su mettre en œuvre.

… car nous avons pris la bonne direction !

En France, en Italie, partout dans le monde, les populations confinées se sont appuyées sur les réseaux des opérateurs Télécoms pour continuer à échanger avec leurs proches, travailler, s’instruire, s’entraider … et iliad a tenu son rang.

Nous avons toujours été 100% opérationnels, et les 4.500 collaborateurs du Groupe dédiés à la maintenance et au déploiement de nos réseaux n’ont jamais abandonné le terrain. Au contraire, les équipes ont procédé ces dernières semaines à d’importantes augmentations capacitaires pour absorber les hausses de trafic : +40% sur le Fixe, +50% sur la voix Mobile et 20% sur la data Mobile.

Cette crise montre aussi que les choix stratégiques faits par le Groupe sont les bons. Nous avons choisi d’investir massivement pour déployer nos réseaux et nous nous en sommes donné les moyens, notamment via la création d’IFT (Investissements dans la Fibre des Territoires) en début d’année qui va nous permettre d’aller encore plus vite et plus loin. Nous avons aussi décidé d’entrer avec force, d’ici peu, sur le marché des entreprises avec des services ultra-compétitifs dédiés aux TPE et PME, qui ont beaucoup souffert pendant cette crise.

La priorité à court terme est donc triple : le déconfinement progressif des collaborateurs dans des conditions de sécurité maximale, la relance des activités commerciales et la reprise d’un rythme soutenu des déploiements.

Et à moyen terme, nous aurons la joie de lancer notre nouvelle Freebox, nos offres à destination des entreprises … et de conserver notre rang de Numéro 1 sur la fibre !

Merci à tous pour votre sens de l’engagement !

A très bientôt,

Thomas