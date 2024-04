Gmail travaille sur une fonctionnalité permettant de gérer vos abonnements

Une fonctionnalité permettant de gérer vos abonnements pourrait voir le jour sur Gmail.

Si vous faites partie de ces personnes dont la boîte email est remplie de newsletter ou encore d’emails publicitaires, cette fonctionnalité pourrait vous convenir. Après avoir mis en avant un bouton “se désabonner” Google semble vouloir vous aider encore plus dans votre quête de nettoyage de votre boîte email. En effet, un utilisateur de X nommé “AssembleDebug” a publié des captures d’écran provenant de la version 2024.04.07.622678535 de Gmail. Ces dernières montrent une fonctionnalité nommée “Gérer les abonnements” disponible depuis le menu latéral situé en haut à gauche de l’application.

Selon les captures, l’option permettrait classer vos abonnements en fonction du nombre d’emails que vous receviez d’un expéditeur : moins de 10 par trimestre, entre 10 et 20 ou plus de 20 grâce à différents filtres. Les logos des différents expéditeurs s’afficheront avec le bouton de désabonnement juste à côté. Google propose déjà d’essayer cette fonctionnalité à certains utilisateurs. On peut espérer que l’arrivée de cette fonctionnalité ne saurait tarder.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox