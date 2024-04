Clin d’oeil : coup de chaud sans clim’ pour BFM TV, la chaîne inaccessible pendant plus d’une heure

Mauvaise surprise pour la chaîne d’info et ses téléspectateurs ce dimanche, une panne de climatisation a entraîné un arrêt de la diffusion pendant plus d’une heure.

Un “incident technique” plutôt insolite s’est déroulé à la fin du weekend dernier dans les locaux de BFM TV. Entre 16h50 et 18h20, la chaîne d’info et ses versions locales ainsi que BFM Business n’ont été en mesures de diffuser que des bandes annonces. La radio RMC était aussi touchée mais a pu s’en remettre assez rapidement.

D’après les informations du Parisien, le problème venait en fait d’une “panne de climatisation ayant entraîné une surchauffe de la régie finale et son arrêt“. Pas de chance pour ceux qui souhaitaient suivre l’actualité ou encore le débat prévu dimanche dans le cadre des élections européennes. Une fois la température redescendue et le problème résolu, la chaîne s’est bien sûre excusée du problème, qui aura duré plus d’une heure. Le retour des beaux jours aura décidément donné des sueurs froides aux équipes de BFM.

