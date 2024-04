Orange offre un mois d’accès à l’intégralité de L’Equipe à ses abonnés fixe et mobile

Le média spécialisé dans le sport est disponible chez Orange. L’opérateur propose un mois d’essai à L’Equipe Essentiel.

100% des contenus de L’Equipe proposés aux abonnés Orange sans engagement. Avec le mois d’essai, accédez à l’intégralité des articles, analyses, décryptages et interviews pour suivre l’actualité sportive. Chaque mois, 10 contenus Explore sont ajoutés, ces derniers regroupent documentaire, long format, podcast, enquête, portrait pour explorer en profondeur les grands sujets-acteurs du sport. Mais ce n’est pas tout, il est aussi possible de profiter 300 heures de direct par mois sur l’espace TV.

Au dela de la période d’essai, l’abonnement sera facturé 9,99 euros par mois. Ce dernier propose le multi-comptes et permet d’avoir deux utilisateurs en simultanés. L’abonnement est disponible pour les abonnés Orange Internet ou Orange Mobile et il est possible de l’utiliser sur ordinateur, tablette et smartphone. L’option L’Equipe Essentiel n’est pas disponible sur votre décodeur TV d’Orange.

Comment activer l’option L’Equipe ?

Vous pouvez scanner le QR code si vous effectuez la souscription depuis votre TV.

Dans tous les cas, vous recevrez après votre souscription un email et/ou un SMS avec un lien d’activation.

Ce lien est valable 48h et ne peut être utilisé qu’une fois.

Vous pouvez également activer, à tout moment, le service depuis votre Espace Client, rubrique Offres et Options > vos options.

Un client déjà détenteur d’un compte L’Equipe peut également souscrire via Orange et réutiliser ses identifiants.

Pour ceux qui sont déjà abonné à L’Equipe, il est recommandé de résilier au préalable votre abonnement auprès de L’Equipe et de souscrire à L’Equipe Essentiel chez Orange. Pas d’inquiétude, en utilisant vos identifiants habituels, vous pourrez retrouver votre profil et garder vos préférences.

