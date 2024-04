Google abandonne un service méconnu mais utile

Le VPN inclus dans Google One sera arrêté plus tard dans l’année.

Les VPN sont de plus en plus populaires ou du moins connus du grand public depuis plusieurs années. Google en proposait un dans son abonnement Google One qui regroupait plusieurs services en un, mais ce sera bientôt de l’histoire ancienne.

Dans un mail envoyé aux utilisateurs, la firme de Mountain View explique que le service sera progressivement supprimé “plus tard cette année”, sans donner de réelles dates.

Le géant américain affirme que les gens n’utilisent pas ce service, mais justifie également ce choix par l’intégration à venir de fonctionnalités plus demandées. À noter cependant, les utilisateurs de Pixel (7 ou plus récent) pourront continuer à utiliser ce service depuis les paramètres de leur appareil.

Source : Android Authority

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox