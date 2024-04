Free Mobile annonce jusqu’à 400€ de reprise pour vos anciens smartphones

Jusqu’au 24 avril, vous pouvez bénéficier de bonus reprise pour une sélection de smartphones, mais aussi rendre votre Samsung Galaxy S22 Ultra pour jusqu’à 300€.

Free Mobile propose son propre service de reprise d’anciens téléphones et propose en ce moment un bonus de 100€ de reprise sur une sélection de smartphones variée. De plus, si vous êtes détenteur d’un Samsung Galaxy S22 Ultra et qu’il est évalué en parfait état, vous pouvez bénéficier de 300€ de reprise lors de l’achat d’un nouveau smartphone.

L’offre est valable jusqu’au 24 avril prochain si vous disposez d’un forfait Free 5G ou Série Free. Les 100€ de bonus reprise sont disponibles pour la commande d’un Samsung Galaxy S24 Series, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Honor Magic6 Pro, Magic6 Lite, 90, Xiaomi 13T avec reprise d’un mobile d’une valeur minimum de 10€. Certains modèles, comme le Honor Magic6 Pro bénéficient d’une offre supplémentaire, dans ce cas une offre de remboursement de 150€ sur demande. De quoi faire des économies avec en prime, un geste pour la planète.

