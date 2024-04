Vous êtes maintenant plus de 14 millions à avoir adopté la 5G, les opérateurs vendent de moins en moins de forfaits

Plus de 14 millions de cartes SIM ont été actives sur les réseaux 5G durant le quatrième trimestre, soit 17% du nombre total de cartes SIM en circulation.

La couverture 5G d’Orange, SFR, Bouygues et Free Mobile continue de s’améliorer depuis le lancement de la nouvelle technologie en 2020 et les consommateurs adoptent assez rapidement la dernière génération de téléphonie mobile.

Au 31 décembre 2023, ce sont donc plus de 14 millions d’abonnés connectés à la 5G, annonce l’Arcep, soit 17% du parc. Si le nombre de de cartes SIM en service sur le territoire français continue d’augmenter, c’est à un rythme qui ralentit graduellement depuis un an. Ainsi, “la croissance du nombre d’abonnements n’a jamais été aussi faible” avec 1.2 million de forfaits supplémentaires en un an au quatrième trimestre, contre 2.1 millions pour le même exercice en 2022. Parallèlement, la croissance du nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G, qui s’est maintenue à un rythme compris entre + 10 % et + 13 % en un an entre 2018 et 2021, ralentit progressivement depuis un an et demi. Elle s’élève à + 4 % ce trimestre.

Le trafic de données mobiles continue de s’accroître, mais à un rythme qui se réduit depuis le début de l’année 2023 (+ 13 % en un an ce trimestre, soit – 19 points en un an). Le trafic par client actif 4G s’élève à 15,7 Go par mois, soit + 0,7 Go par abonné en un an. Depuis l’étranger, l’usage de données progresse à nouveau depuis deux ans et demi (+ 28 % en un an en moyenne en 2023 après + 61 % en sur l’année 2022), et s’élève à environ 76 000 téraoctets ce trimestre. Au total, “les clients des opérateurs mobiles ont consommé 3,5 exaoctets de données et plus de 50 milliards de minutes au cours du quatrième trimestre 2023“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox