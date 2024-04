Fibre, ADSL, 4G fixe, satellite : quels opérateurs et débits sont disponibles chez vous ? Mise à jour de la carte officielle de l’Arcep

Après sa carte de couverture fibre mi-mars, l’Arcep déploie une nouvelle mise à jour de son service « Ma connexion internet » avec les données d’éligibilité actualisées au 31 décembre 2023. L’occasion de se rendre compte des technologies disponibles à votre domicile, mais aussi de connaître les opérateurs présents et les débits proposés.

Le régulateur des télécoms met à disposition depuis 2020 des visualisations territoriales via son outil “Ma connexion internet” produit à partir des données transmises par les opérateurs. Celles-ci permettent de s’informer de la couverture en internet fixe en Bon Haut Débit (8 à 30 Mbit/s), et en Très Haut Débit (plus de 30 Mbit/s), ainsi que des technologies disponibles.

Très utile pour un grand nombre de Français, ce moteur de recherche de l’internet fixe rassemble sous forme de cartes toutes ces informations. Il suffit d’entrer son adresse et l’outil affiche l’ensemble des opérateurs disponibles, le réseau filaire (fibre, câble, ou xDSL) ou hertzien (4G fixe, HD et THD radio, satellite) et donc les débits maximum pouvant être obtenus en download ou upload. Pour plus d’efficacité, le site “Ma connexion internet” vient ainsi d’être mis à jour avec les données du 4ème trimestre 2023. Les infographies départementales des bon haut débit et très haut débit sont également disponibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox