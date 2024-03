La fibre est-elle bientôt disponible chez vous ? L’Arcep met à jour sa carte du déploiement de la fibre

L’Arcep lance aujourd’hui une nouvelle une mise à jour du dépliement de la fibre du service « Ma connexion internet ».

Très utile pour un grand nombre de Français, le service “Ma connexion internet” rassemble sous forme de cartes toutes les informations concernant d’une part le déploiement de la fibre et d’autre part les indications sur les débits proposés par les opérateurs, pour l’ensemble des technologies de l’internet fixe en France métropolitaine et en Outre-Mer. Son utilisation est simple comme bonjour, pour une adresse donnée, l’outil affiche l’ensemble des opérateurs disponibles, le réseau filaire (fibre, câble, ou xDSL) ou hertzien (4G fixe, HD et THD radio, satellite) et donc les débits maximum pouvant être obtenus.

Ce jour, c’est la rubrique “déploiement fibre” du service « Ma connexion internet », qui vient d’être mise à jour ce 14 mars avec les données du 4er trimestre 2023, rassemble sous la forme d’une carte interactive toutes les informations sur la présence de la fibre dans chacune des villes de France.

Cette carte de zoomer très finement afin de visualiser à chaque adresse, si la fibre est déployée, en cours de déploiement, raccordable sur demande ou encore programmée. Vous pouvez bien sûr taper directement votre adresse pour avoir toutes les informations précises sur ce raccordement.

