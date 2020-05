Près de 90% des abonnés d’Orange, Free, SFR et Bouygues utilisent les services de replay sur leur box, Netflix et consorts beaucoup moins

La télévision de rattrapage devance largement les autres usages connectés sur les box des opérateurs. Les services de vidéo à la demande n’apparaissent pas dans le top 3.

A l’heure où la connexion des téléviseurs est de plus en plus démocratisée dans l’hexagone, la télévision de rattrapage s’impose comme l’usage connecté dominant depuis les box des FAI comme Orange, Free, SFR et Bouygues. Au 2ème semestre 2019, “89 % des foyers utilisant leur décodeur TV FAI pour regarder des contenus autres que la télévision linéaire regardent la télévision de rattrapage”, constate aujourd’hui le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans son nouvel observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers en France métropolitaine.

Cette tendance s’explique à première vue par une exposition plus forte du replay que les autres environnements applicatifs. Parmi les autres usages les plus courants utilisés par les abonnés des FAI via leur décodeur TV, figurent également le contrôle du direct (60%) et l’enregistrement de programmes (59%). En revanche, le visionnage d’autres contenus vidéos sur les services de vidéo à la demande comme Netflix, Amazon Prime Vidéo et les plateformes de partage de vidéos du type Netflix, ne fait pas partie du top 3. A contrario des Smart TV, boitiers tiers (OTT) et consoles de jeux, pour lesquels les principaux usages connectés diffèrent.