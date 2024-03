Un nouvel outil gratuit utilise l’Intelligence Artificielle pour détecter les arnaques en ligne et par SMS

Bitdefender, spécialiste dans la cybersécurité, lance sa plateforme Scamio permettant d’identifier les arnaques potentielles reçues sur le web.

Le hameçonnage continue de faire des ravages et les techniques se perfectionnent chaque année, qu’il soit réalisé par mail (phishing) ou par sms (smishing). Pour contrer les cyberescroqueries, Bitdefender propose une solution logicielle gratuite nommée Scamio qui utilise l’IA pour détecter des messages frauduleux.

Le concept est très simple, il s’agit au final d’une sorte de chatbot en ligne, où l’utilisateur peut envoyer un message pour demander l’analyse d’un SMS, email ou autre reçu et qu’il juge suspect. Une fois la capture d’écran du message fournie, l’IA analysera le message et vous donnera des conseils sur comment réagir et pourquoi il s’agit probablement d’une arnaque.

A noter, il est nécessaire de se créer un compte Bitdefender pour y accéder. La plateforme est utilisable gratuitement depuis le navigateur web mais une intégration est disponible dans Facebook Messenger et une compatibilité avec WhatsApp est prévue prochainement.

Source : Les Numériques

