Free Mobile propose un nouveau smartphone à petit prix avec une forte autonomie

Le Moto G24 est désormais disponible dans la boutique Free Mobile, proposant une batterie impressionnante pour moins de 150€.

Si la 5G ne vous intéresse pas encore ou si vous souhaitez éviter de trop casser la tirelire, l’un des derniers smartphones entrée de gamme de Motorola est désormais proposé dans la boutique Free Mobile. Il s’agit du Moto G24, disponible dans son coloris noir avec 128 Go de stockage.

Si vous désirez l’acheter au comptant, il faudra débourser 149€ à la commande, mais vous pouvez également opter pour la solution Free Flex. Il faudra alors compter 39€ à la commande puis 3.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 14€ si vous n’êtes pas encore abonné Free Mobile. Si vous l’êtes déjà, comptez 9€ à la commande puis des mensualités de 4.99€/mois, avec une option d’achat de 20€.

Si ce modèle ne brille pas par des performances techniques remarquables, il promet cependant des performances assez solides pour son positionnement entrée de gamme. Le Moto G24 embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge 15W, avec 4Go de RAM et une puce Helio G85. Côté photographie, comptez un double module dorsal de 50 Mpx (grand-angle) et 2 Mpx (Macro) et, fait de plus en plus rare, une prise mini-jack 3.5 mm.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox