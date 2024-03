Canal+ annonce la fin de diffusion de plusieurs chaînes pour certains abonnés

Les abonnés Canal+ par satellite n’auront plus accès à quatre chaînes à partir du 23 avril prochain sur leur décodeur.

La filiale de Vivendi alerte ses abonnés sur la fin de diffusion par satellite de BET, Cstar Hits France, Nickelodeon+1 et Teletoon+1 dès le 23 avril prochain.

Il faut cependant noter qu’il sera toujours possible de bénéficier de ces chaînes via les autres modes de réception, à savoir par le réseau Internet via myCANAL ou sur TV via les décodeurs CANAL+ connectés au réseau Internet, ADSL/ Fibre ou Câble.

