Free la joue “réglo” avec les abonnés Freebox Ultra, des retards difficiles à expliquer… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Un nouvel accessoire prêté par Free, fair-play pour les abonnés Ultra

Nouveauté dans l’espace abonné de la Freebox Ultra. Free propose maintenant aux abonnés concernés un module SFP+ RJ45, inclus dans l’abonnement (10€ de frais vous seront tout de même facturés, déduits de votre prochaine facture). Ce module SFP+ RJ45 est un module émetteur-récepteur compact qui vous permet de bénéficier depuis votre ordinateur jusqu’à 8 Gbits/s en débits symétriques (débits maximum théoriques). Il s’insère directement dans le port SFP 10G de votre Server Internet Ultra. Si l’appareil n’est pas offert, puisque vous n’en êtes pas le propriétaire et que des frais s’appliquent, il faut noter que le prix demandé est tout de même inférieur au marché, une bonne nouvelle pour ceux ayant opté pour la dernière box haut de gamme de Free, puisque c’était notamment un défaut de l’offre Delta qui proposait 8 Gbit/s mais le module devait être acheté à part.

Le ralentissement de la fibre dans les villes est difficilement excusable…

L’Arcep a publié le 14 mars les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin décembre 2023. Bilan, le ralentissement du rythme des déploiements de la fibre se confirme une nouvelle fois, en particulier dans les zones denses du territoire. La progression du nombre d’abonnements ralentit elle aussi. Si dans le cas des zones rurales (RIP) peut être compliqué, difficile cependant de comprendre pourquoi les raccordements dans les villes y compris les plus grandes, est ralenti pour beaucoup d’internautes.

Limiter l’internet mobile à tous ? Le débat est ouvert.

Najat Vallaud-Belkacem, l’ancienne ministre de l’Éducation Nationale de François Hollande, a fait polémique en dénonçant l’utilisation excessive des écrans et en proposant d’imposer des limitations à tous les internautes français. Dans une tribune publiée la semaine dernière par Le Figaro, elle avance l’idée de rationner l’accès à Internet en accordant un quota de gigaoctets (Go) à utiliser quotidiennement. La proposition a eu le mérite de déclencher le débat : faut-il le faire et si oui, comment ?

La lutte contre le piratage est-elle un combat perdu d’avance ?

La sentence est tombée. Les ayants droits ont eu gain de cause auprès du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier exige le blocage de 63 sites illégaux par Orange, Bouygues, SFR et Free. On retrouve parmi les ayants droits, Gaumont, Paramount, la Fédération Nationale des Éditeurs de Films, l’Union des producteurs de cinéma et le Syndicat de l’édition vidéo numérique. Comme le précise la décision du tribunal : “Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai, et au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 18 mois”. Ainsi, de nombreux sites sont bloqués par les opérateurs, mais beaucoup considèrent que la méthode est perdue d’avance puisque facilement contournable. La question se pose cependant : à l’heure où les plateformes légales sont de plus en plus fortes, est-ce que beaucoup continueront à faire l’effort de contourner les blocages ?

Max doit arriver, Free est attendu au tournant

La plateforme de streaming Max sera lancée en France avant les JO sur de nombreux supports. Agrégateur de services SVOD, Canal+ serait en négociation avec le géant américain pour proposer l’ex-HBO Max dans ses offres. Mais les Freenautes attendent aussi des nouvelles de Free sur ce point, sachant que les chaînes que proposera la plateforme sont déjà proposées. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que Free ait trouvé un accord rapidement à la sortie !

