Des cambrioleurs se font passer pour un installateur de fibre Orange et un policier pour dévaliser une retraitée

Une technique bien rodée pour piéger une octogénaire bordelaise.

Il convient de se méfier de toute le monde lorsqu’ils se présentent à votre porte. Une retraitée bordelaise de 88 ans, en a fait les frais jeudi 6 mars.

En effet, aux alentours de midi, deux hommes se sont présentés à elle à quelques minutes d’intervalles. Le premier se faisait passer pour un employé de chez Orange venu installer la fibre optique et a insisté pour entrer dans son domicile sous ce prétexte.

Quelques minutes plus tard, la porte sonne à nouveau et c’est cette fois un faux policier qui est arrivé, lui demandant s’il n’y avait pas eu un cambriolage chez elle. Il l’interroge ensuite sur la présence d’un coffre-fort dans son domicile. Une fois qu’il y a eu accès, son complice a appelé l’habitante dans une autre pièce pour la distraire, ce qui lui a laissé le temps de vider le coffr et de s’emparer d’une boîte contant des bijoux.

Le pot aux roses ne fut découvert qu’une fois les deux malfrats repartis, trop tard. L’alerte a été donnée auprès des services de police et une enquête a été ouverte.

Source : Sud Ouest

