Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : l’installation parfaite de la Freebox Ultra, l’offre très niche de Netflix à 0,08€/mois

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

SFR recrute de drôles d’oiseaux.

Image rare de la naissance

d'un agent SFR 😳😅😂🤣🤣 pic.twitter.com/WtqR8mkgDq — Cyrilou🐦 (@Scie_Riz_Loup) March 10, 2024

Et la Freebox Ultra a trouvé son nid !

Le thread d’une arnaque par SMS visant des mères de famille. Certaines sont tombées dans le panneau. Plus c’est gros, mieux ça passe !

Vous avez sans doute reçu ce SMS ou en avez entendu parler. Une victime y a cru. Elle témoigne. THREAD ⏬️ ⏬️ ⏬️ pic.twitter.com/T2GrGPzvw1 — Méta-Brouteur (@Metabrouteur) March 12, 2024

Le journal parodique Le Gorafi a encore frappé : Netflix a lancé une offre à 0,08€/mois qui donne accès seulement aux films de Philippe Lacheau⁠ !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Gorafi (@le_gorafi)

Faire la guerre en réalité augmentée, les enfants chinois attachent des smartphones à des machines-jouets et s’affrontent dans les rues.

En Chine, les enfants ont commencé à jouer à des jeux de tir en réalité augmentée. Les garçons attachent des téléphones à des machines-jouets qui affichent des informations sur la carte, les coups et la santé de l'ennemi. pic.twitter.com/Vlhr89VNTF — Aliyah⚜️ (@Aliyah01150546) March 10, 2024

