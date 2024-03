IPTV : un vaste réseau de piratage tombe suite à un gros coup de filet

La lutte contre le piratage et l’IPTV illégale continue avec une nouvelle affaire.

Une entreprise qui revendait des services d’IPTV illégales vient d’être condamnées par un tribunal espagnol. Un verdict a été prononcé à l’encontre de sept salariés de cette société avec des amendes allant de 540 à 7290€, en plus d’une amende directe pour l’entreprise qui s’élève à 673 000€.

L’entreprise a vendu ses services pendant plusieurs années, et ce, jusqu’en 2016, mais a finalement été arrêtée suite à une plainte de l’EGEDA, qui représente les ayants droits du foot espagnol. L’entreprise était assez bien organisée, passant par des serveurs à l’étranger, situés en Lituanie, en Allemagne… Ce qui lui permettait de diffuser des contenus de beIN et d’autres chaînes sportives payantes.

De plus, l’entreprise avait une stratégie plutôt pernicieuse qui consistait à fermer ses portes temporairement, afin de forcer les clients à acheter un nouveau décodeur, afin de générer plus de revenus. L’affaire est assez ancienne, aujourd’hui les pirates et services d’IPTV illégaux sont désormais plus discrets, justement pour éviter de se faire prendre.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox