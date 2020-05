Idée confinement : mettez votre adresse et votre patience à l’épreuve avec un jeu gratuit sur Freebox mini 4K

Vous avez du temps à tuer et surtout de la patience ? Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir un jeu d’adresse disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, Labyrinth Trap est un jeu d’adresse au principe très simple. Il faut en effet amener une bille d’un point A à un point B en inclinant le plan horizontal où se trouve un labyrinthe en bois.

Au fil des niveaux, les trous placés pour vous cueillir et les structures statiques ou en mouvement pour vous dévier de votre trajectoire viendront évidemment vous compliquer la tâche.

La prise en main peut se faire avec la télécommande Freebox en utilisant les flèches, mais également avec un contrôleur tel qu’une manette Freebox en utilisant la croix multidirectionnelle ou le stick de gauche. Utiliser la télécommande, c’est se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Nous vous recommandons plutôt la manette avec le stick pour davantage de réactivité et de précision.

Et en il faudra de la précision avec une difficulté qui se fait rapidement sentir, oblige à recommencer plusieurs fois les niveaux et risque ainsi de faire rapidement abandonner les plus impatients.

Fort heureusement, on peut prendre son temps et recommencer autant de fois que l’on souhaite le niveau. Les niveaux sont d’ailleurs au nombre de 24 et accessibles au fur et à mesure.

Côté réglages, on peut ou non couper la musique, un rythme de guitare tournant en boucle et pouvant rapidement lasser.

On peut également ajuster le niveau de graphismes pour l’adapter aux performances de l’appareil, le player mini 4K dans notre cas. Pas de temps de chargement à rallonge ni de saccade avec les graphismes poussés à fond durant nos tests.

Notez enfin qu’il est possible de débloquer directement l’intégralité des niveaux et de désactiver la publicité. Le développeur laisse d’ailleurs le choix à l’utilisateur concernant le montant : 0,89 ou 4,39 euros.

VERDICT

Simple à prendre en main, Labyrinth Trap s’adresse aux petits comme aux grands et permettra de tuer le temps. Si la difficulté ne vous fait pas peur, ce jeu mérite ainsi d’être essayé. D’autant plus qu’il est gratuit. Comme dit plus haut, le développeur vous laisse même le choix entre deux montants pour passer à la version payante.