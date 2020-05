Abonnés Freebox Delta : 8 jeux PC gratuits à récupérer en mai

L’abonnement Amazon Prime inclus dans l’offre Freebox Delta permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeux vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime (dont les abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre font partie). Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, mais aussi à du contenu esthétique dans des jeux et même des jeux gratuits. Focus sur la sélection de jeux du mois de mai proposée par la plateforme Twitch.

Huit jeux à découvrir sur PC pendant le confinement avec Twitch Prime

Vous pouvez réclamer ces jeux depuis cette page Twitch en étant connecté avec vos identifiants Amazon liés à votre offre Freebox Delta pour récupérer ces jeux. A noter que (à deux exceptions près indiquées ci-dessous) ces jeux ne pourront être réclamés que jusqu’au 1er juin, et pas après, mais que vous pouvez les installer quand vous le souhaitez.

Une fois réclamés, vous pouvez ainsi les installer quand vous le souhaitez depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”.

Yono and the Celestial Elephants : un jeu mêlant puzzle et aventure, où vous incarnez un éléphant dans un univers où ils sont de puissants protecteurs du monde à qui les étoiles donnent naissance une fois par millénaire. Nous sommes à l’ère de l’Éléphant Yono. Yono est encore très jeune cependant, et dans un royaume habité par des Humains féodaux, des Bonewights (les squelettes morts-vivants) et des robots Mekani, ce n’est pas facile de tirer sa trompe du jeu. (A récupérer avant le 20 mai)

Urban Trial Playground : Un jeu de moto nerveux où vous devrez redoubler de créativité dans vos acrobaties tout en alliant vitesse, équilibre et style !

The Little Acre : Vous incarnez Aidan qui enquête sur la disparition de son père. Au cours de ses investigations, il se retrouve transporté dans un monde étrange. C’est alors au tour de sa fille Lily de prendre les rênes pour retrouver son père à son tour. Incarnez les deux personnages dans leur aventure pour retrouver leurs proches, dans un univers original aux graphismes salués par la critique.

Old School Musical : Dans ce jeu musical rétro, vous incarnez Tib et Rob, se lançant dans une aventure déjantée pour trouver d’où viennent les bugs de nos jeux préférés. Un jeux de rythme original à découvrir. (A récupérer avant le 22 mai 2020)

Avicii Invector : Un jeu hommage à l’artiste disparu à l’âge de 28 ans, avec un jeux de rythme effréné où chaque piste est divisée en différentes phases pour varier l’expérience.

Pankapu : Dans ce jeu de plateformes/action narratif, vous êtes plongés dans les rêves de Djaha’rell, un enfant perturbé par un tragique incident. Vous jouez Pankapu, un petit guerrier choisi par Iketomi, le Dieu des rêves, pour combattre les Cauchemars envahissant son monde.

Fractured Minds : autre ambiance, avec un jeu artistique court et saisissant, se plongeant dans la psychologie humaine et notamment dans les problèmes d’anxiété et de santé mentale.

Snake Pass : Si vous aimez les puzzle game et les jeux de plateformes, pourquoi ne pas se laisser tenter par Snake Pass ? En incarnant ce reptile bariolé, rampez, serpentez et faufilez-vous jusqu’au sommet de Haven Tor !