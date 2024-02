Google Maps lance une fonctionnalité très pratique attendue depuis plus d’un an

Présentée il y a plus d’un an, Google lance la fonctionnalité “itinéraire en un clin d’œil” sur Maps.

La fonctionnalité “itinéraire en un clin d’œil” est en cours de déploiement sur Google Maps. Concrètement, cette fonctionnalité permet de suivre un itinéraire sans lancer le mode navigation et également de suivre le tracé en temps réel depuis votre écran de verrouillage.

Que vous soyez à pied, à vélo, en transports en commun, vous aurez désormais la possibilité de suivre votre itinéraire sans avoir besoin de lancer la navigation. La fonctionnalité permet par ailleurs de voir directement les étapes de votre trajet depuis l’écran de verrouillage via un aperçu. De plus, votre estimation du temps d’arrivée sera affichée et mise à jour en direct.

Comment activer “itinéraire en un clin d’œil” ?

Par défaut, la nouvelle fonctionnalité de Google Maps est désactivée tant sur Android qu’iOS. Peu importe votre système d’exploitation, il faudra se rendre dans les paramètres de l’application en cliquant sur le rond en haut à droite de l’écran. Ensuite, il faudra se rendre dans la section “navigation” et chercher la fonctionnalité “itinéraire en un clin d’œil”.

Source : Google

