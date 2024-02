Freebox Ultra et Essentiel : comment partager le réseau de votre Pocket WiFi facilement avec vos amis

Le pocket WiFi peut être bien utile en mobilité et si vous souhaitez partager votre connexion avec des amis, sans pour autant donner un accès illimité à votre enveloppe, c’est assez simple. Univers Freebox vous propose un tuto pour créer votre accès invité facilement.

En sortie ou en vacances, vous pouvez vous balader avec 50 Go supplémentaires de 4G grâce au Pocket WiFi inclus dans les offres Freebox Ultra et Essentiel. De quoi éviter le partage de connexion avec son smartphone et avoir accès au réseau 4G de Free Mobile facilement. Si l’activation et l’utilisation sont assez intuitives, avec la création automatique du réseau privé, une application permet d’accéder à d’autres fonctionnalités plus avancées.

Disponible sur iOS et Android, AI Life permet de gérer plus en avant votre Pocket WiFi. L’une des fonctionnalités intéressantes est la possibilité de créer un accès invité, ce qui permet de partager votre connexion avec des proches sans pour autant leur donner votre mot de passe ou l’accès au réseau “principal” de votre Pocket WiFi. Une fonctionnalité assez pratique pour permettre un accès temporaire sans pour autant donner un accès illimité à votre enveloppe de data de 50 Go par mois à vos amis.

Pour cela il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil de votre application et de cliquer sur le bouton dédié au WiFi invités. Activez la fonctionnalité et vous pourrez ainsi nommer votre accès et lui attribuer un mot de passe.

Le mot de passe est optionnel, mais si vous désirez en instaurer un, il devra compter au moins 8 caractères. Il vous est également possible de configurer la durée d’activité de votre WiFi invité, soit 4h, soit 1 jour ou à durée illimitée. Une fois cela fait, vous pourrez connecter vos appareils ou ceux de vos amis directement en cherchant le nom du réseau depuis votre smartphone, PC etc.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox