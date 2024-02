Free va lancer un nouveau player Freebox, qu’en attendez-vous ?

La Freebox Ultra est arrivée dans les offres de Free, mais pour une fois sans innovation côté player. Xavier Niel a cependant affirmé que Free planchait sur un nouveau décodeur, que peut-on en espérer ?

Que nous prépare Free ? Lors d’une interview en marge du lancement de la Freebox Ultra, son fondateur confiait à Univers Freebox travailler sur un nouveau player. Il reconnaissait cependant un retard, et si de base il avait entendu un lancement pour avril prochain, il précisait avoir l’impression que Free allait être très en retard.

Le player fait encore partie intégrante de l’identité d’une Freebox : difficile de dissocier la Révolution et son décodeur designé par Starck ou la Delta du player Devialet. Et si les Smart TV sont de plus en plus développées, le player reste encore le moyen favori des français pour accéder à leurs chaînes TV.

Ainsi, ce nouvel appareil qui devrait arriver prochainement, reste encore très mystérieux et on peut en attendre beaucoup. Sur les fonctionnalités, Xavier Niel affirmait que même si “c’est plus dur d’innover sur le Player”, ses équipes travaillaient “sur des spécificités ou des choses qui devraient vous plaire”.

De plus, ce player ne serait peut-être pas réservé à l’offre haut de gamme de Free. Univers Freebox vous donne ainsi la parole : qu’attendez-vous de lui ? Une meilleure image, un accessoire en plus qui serait surprenant ou de meilleures performances qu’un player Pop ? Peut-être, espérez-vous également de nouvelles fonctionnalités ou alors un design plus innovant et surprenant. Vous pouvez répondre à notre sondage ci-dessous, avec un maximum de 3 réponses.

····· Sondage Qu'attendez-vous du prochain player Freebox ? Une très haute définition d'image (4K/8K...)

Une puissance importante

Une interface maison

Un système de son intégré

Une enceinte connectée

De nouvelles fonctionnalités (gaming, streaming...)

Un design innovant

Une invention jamais vue

