Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : Free hacké sur Facebook, sacrée double authentification

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Largement critiquée, la nouvelle double authentification de Free Mobile donne décidément de l’urticaire aux abonnés, surtout quand le fameux SMS de validation est reçu 30 minutes plus tard. Lot de consolation, il n’est désormais plus nécessaire d’attendre le SMS à chaque tentative de connexion à son espace abonné Free Mobile, il suffit d’enregistrer son navigateur.

Dans la nuit de dimanche à lundi 26 février, le compte Facebook de Free a été hacké. Une story à caractère pornographique a ainsi été publié. L’opérateur est intervenu rapidement afin de reprendre le contrôle.

Nostalgie : quand les téléphones mobiles d’hier innovait réellement esthétiquement !

Un thread plus que passionnant, comme une intrigue policière. Cet internaute a acheté un ordinateur portable de prison sur eBay : “Je pensais qu’il ne devrait s’agir que d’un ordinateur portable générique avec une coque transparente, mais il s’avère que c’est en fait un peu plus que cela”.

Bought a prison laptop on eBay. Thought it should be just some generic laptop with a clear shell, turns out it's actually a bit more than that. pic.twitter.com/8jOrTkw4jJ

— Wenting (@zephray_wenting) February 25, 2024