Fibre : Bouygues Telecom renonce à prendre le contrôle d’une co-entreprise opérant en zone AMII

En marge de l’annonce de ses résultats annuels, l’opérateur a clarifié la situation vis-à-vis de sa coentreprise SDAIF, spécialisée dans le déploiement de la fibre en zone moyennement dense.

En 2020, Bouygues Telecom annonçait la création d’une entreprise nommée SDAIF, en partenariat avec Vauban Infrastructure Partners. Cette dernière visait à investir dans le déploiement des lignes FTTH dans les zones moyennement denses, plus spécifiquement, celles faisant l’objet d’un investissement privé et déployées par Orange en zone AMII et AMEL, soit environ 13 millions de prises.

Dans le document annonçant ses résultats annuels, il explique qu’il détient à 49% la co-entreprise SDAIF mais qu’il n’exercera pas en 2024 l’option d’achat, dont la première période d’exercice s’ouvre le 15 mars 2024, qui lui permettrait de détenir 51% de cette co-entreprise. Pas de prise de contrôle donc.

