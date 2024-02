Une démarche sera obligatoire à partir du 8 mars pour accéder à votre compte de la CAF

À partir du 8 mars, la CAF vous obligera à changer votre mot de passe pour accéder à votre compte en ligne.

Cette démarche intervient suite au piratage massif début février. Depuis le 22 février, la CAF vous conseille vivement de modifier votre mot de passe. Cela deviendra obligatoire à partir du 8 mars.

En effet, alors que le mot de passe de plusieurs centaines de milliers de comptes d’allocataires se sont retrouvés sur le darknet, une campagne de sensibilisation est lancée afin de renforcer la sécurité de chaque compte de manière efficace. D’ailleurs, la CAF met à disposition des tutoriels pour vous accompagner dans cette démarche. Pour avoir un mot de passe avec un bon niveau de sécurité, la caisse d’allocation familiale exige que ce dernier contienne « au minimum 10 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule et une minuscule ». L’organisme rappelle également qu’un mot de passe sûr et fiable est un mot de passe impossible à deviner qui est modifié régulièrement et qui ne doit être communiqué à personne.

Si vous souhaitez modifier votre mot de passe avant le 8 mars, il suffit de se rendre sur votre espace en ligne dans la rubrique “Mon Compte” et de cliquer sur “Mot de passe oublié” pour commencer la procédure de modification. Pour modifier son mot de passe, il faut se munir de son numéro de sécurité sociale, date de naissance et de l’ancien mot de passe. Un code sera envoyé par SMS pour valider l’opération et il suffira par la suite d’entrer le nouveau mot de passe et de valider.

#Presse 🗞️ #cybersecurite 💻 Face aux risques de cyber-malveillance, la Cnaf renforce la sécurité des comptes de ses allocataires. ✅Incitation à la mise à jour du mot de passe

✅Mise en place d'un mot de passe + complexe d'au moins 10 caractères.https://t.co/6kQifOudbR pic.twitter.com/BYCsXDEuvu — Allocations Familiales (@cnaf_actus) February 23, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox