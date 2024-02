Prime Video envoie un mail à ses abonnés pour leur proposer un bon plan Warner et HBO

Les contenus mythiques de Warner et HBO sont proposées à seulement 0,99€ pendant 1 mois sur Prime Video, au lieu de 9,99€/mois.

Envie de découvrir des séries adulées par la critique comme ‘Euphoria’, ‘Succession’, ‘House of the Dragon’ et bien plus encore ? Jusqu’au 3 mars prochain, Prime Video rend accessible le Pass Warner à ses abonnés Prime uniquement au tarif de 0,99€ le premier mois, “puis au prix non promotionnel de 9,99 €”, annonce la plateforme américaine actuelle dans un mail envoyé à ses abonnés.

L’offre du groupe Warner Bros Discovery propose notamment les chaînes Eurosport 1 et 2, TCM Cinéma, CNN, Warner TV Next, Cartoon Network, Boomerang, ID mais aussi Discovery Channel, Discovery Investigation, et Discovery Science. S’ajoutent à ces chaînes l’accès à des séries cultes d’HBO, des exclusivités Warner, pour une proposition attirante en attendant l’arrivée du service Max de HBO dont le lancement est prévu avant le 26 juillet prochain avec trois offres dont une proposant un tarif moins élevé que les autres en échange de publicités.

Si pour l’heure les tarifs appliqués en France ne sont pas connus, les offres actuellement proposées aux États-Unis oscillent entre 9.99€$/mois (avec publicité) et 19.99$/mois (4 écrans, 4K UHD Dolby atmos…). Des discussions sont d’ores et déjà en cours avec des distributeurs pour proposer le service dans l’Hexagone. Free propose quant à lui un pack WB Family qui rassemble des programmes emblématiques de Warner Bros mais ne propose pas les programmes de HBO. La seule offre à le faire en France à l’heure actuelle est le Pass Warner sur Prime Video.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox