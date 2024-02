Bouygues Telecom annonce des recrutements solides en 2023 malgré la hausse de ses prix

Bouygues Telecom a séduit 287 000 nouveaux abonnés sur le mobile en 2023, et écoulé 232 000 forfaits fixes internet.

Après Orange, c’est au tour de Bouygues Telecom de dévoiler ses résultats annuels, mais aussi pour le 4e trimestre. Au cours de l’année 2023, l’opérateur a poursuivi son développement sur les deux segments avec le gain à la conquête de 287 000 nouveaux clients sur l’année dont 71 000 sur le quatrième trimestre pour un parc total de 15,5 millions d’abonnés. L’opérateur se classera ainsi second derrière Free Mobile en matière de recrutements, l’opérateur de Xavier Niel ayant déjà recruté 574 000 nouveaux abonnés sur les 9 premiers mois de l’année soit plus que tous ses concurrents réunis en attendant la publication de ses chiffres le 14 mars prochain.

Dans le Fixe, Bouygues Telecom signe une année de haut vol avec le gain de 232 000 abonnés en 12 mois, dont 65 000 sur le quatrième trimestre. L’opérateur devra attendre toutefois la publication des chiffres de Free pour savoir s’il est l’opérateur à avoir le plus recruté sur le segment, l’écart avec son concurrent était très serré sur les 9 premiers mois de l’année. Bouygues Telecom continue de progresser également sur la fibre avec le gain de 574 000 nouveaux clients sur l’année dont 150 000 sur le quatrième trimestre. Son parc fixe comprend au total 4,9 millions de clients.

“La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 73%, contre 64% un an auparavant”, se félicite-t-il et d’ajouter que “la performance de la fibre s’explique notamment par un déploiement FTTH qui reste soutenu. Bouygues Telecom atteint avec près de trois ans d’avance son objectif de 35 millions de prises FTTH disponibles fin 2026”.

Reflet de son activité commerciale, le chiffre d’affaires de l’opérateur progresse de 3% par rapport à 2022, à 7,7 milliards d’euros. le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort quant à lui à 5,9 milliards d’euros, en hausse de 5%, bénéficiant de la croissance des bases de clients Mobile et Fixe et de la solidité des revenus moyens par abonné. “Sur un an, l’ABPU Fixe augmente de 1,9€ à 31,4€ par client par mois, et l’ABPU Mobile est stable à 19,7€ par client par mois, en raison d’une migration de clients vers des forfaits plus économiques, reflétant des tensions sur le pouvoir d’achat”, explique l’opérateur.

L’EBITDA après Loyer augmente de 196 millions d’euros sur un an à 1 969 millions d’euros, soutenu par la croissance de l’activité et la poursuite de la maîtrise des coûts. Le résultat opérationnel s’établit à 791 millions d’euros, et comprend 22 millions d’euros de produits non courants.

