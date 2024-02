Orange et BNP trouvent un accord pour qu’Hello bank! reprenne les clients d’Orange Bank

Entrés en négociation exclusive en juin 2023, Orange et BNP Paribas annoncent aujourd’hui la signature de plusieurs accords matérialisant la collaboration des deux groupes.

Un accord finalement trouvé pour placer les abonnés Orange Bank. Orange et BNP Paribas ont conclu un accord de référencement en France. Hello bank!, la banque mobile de BNP Paribas, propose aux clients d’Orange Bank en France une offre exclusive et met à leur disposition un parcours simplifié et un accompagnement dédié pour bénéficier de ses offres de banque au quotidien et de sa gamme complète de solutions (épargne, crédits, assurance, bourse, cashback).

Ainsi, ceux qui opteront pour l’offre Hello Prime, d’Hello Bank bénéficieront de la gratuité des 6 premiers mois de cotisations, ce qui représente un avantage de 30€. La filiale de BNP offre également 50 euros à l’ouverture d’une assurance vie, 50 euros pour un PEA ou compte titre. Les ex-clients Orange Bank auront droit à un taux de 3,5 % sur 12 mois lors de l’ouverture d’un livret Hello +.Un triplement, pendant 12 mois, du cashback « Hello Extra » est également au programme.

Un autre accord a également pour vocation d’assurer une solution de continuité pour les clients d’Orange Bank en Espagne, avec un accompagnement tout au long de la transition courant 2024 vers les solutions bancaires digitales de Cetelem.

Source : Sud-Ouest

