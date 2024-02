Apple annonce “la mise à jour la plus importante” d’iMessage, qui la transformerait en “la messagerie la plus sécurisée du monde”

De quoi lutter contre les piratages alors que l’informatique quantique approche.

Apple annonce le passage d’iMessage à un nouveau protocole de chiffrement, nommé PQ3. Ce changement doit protéger les iPhone, Max, Apple Watch et Mac utilisant le service de messagerie contre les futures attaques quantiques. Le déploiement global est prévu pour iOS 17.4 (et les versions iPad, Mac etc correspondant).

Si pour l’heure les ordinateurs quantique ne sont pas encore sur le devant de la scène, Apple fait preuve de prévoyance et considère, comme de nombreux experts, que le chiffrement actuel deviendra obsolète dès l’ère quantique passée : les appareils auront une telle puissance de calcul qu’aucune clé “classique” ne pourra tenir.

D’où ce chiffrement “post-quantique” (PQC), qui serait plus robuste qu’un autre protocole du même genre utilisé par Signal. Ce standard permettrait ainsi de mettre en place « de nouveaux algorithmes à clé publique de chiffrement ». Ces derniers « fournissent les éléments de base pour les protocoles sécurisés par l’ordinateur quantique » mais « ne nécessitent pas d’ordinateur quantique pour être exécutés ». Le standard choisit par Apple protège non seulement la conversation, mais aussi la clé derrière et peut régénérer le chiffrement en créant de nouvelles clés régulièrement. Ainsi, si un attaquant réussissait à obtenir une ancienne clé de chiffrement, le contenu serait bloqué puisqu’une nouvelle aurait été créée.

Apple entend faire en sorte que ce changement soit transparent et rapide, avec un déploiement global directement. Cependant, cela ne fonctionnera qu’au sein d’iMessage et donc entre iPhone, pas pour les conversations vers des smartphones Android.

Source : 01net

