Câbles sous-marins : la Commission européenne réclame une meilleure sécurité

La Commission européenne s’inquiète de la vulnérabilité des câbles sous-marins, cruciaux pour la connectivité internet mondiale.

99% du trafic internet intercontinental passent à travers le monde entier sous les océans, dans des câbles gigantesques. Pour la Commission, il est nécessaire de les sécuriser, notamment dans la situation géopolitique actuelle.

Dans son livre blanc, Bruxelles explique en effet que “la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a eu un impact significatif sur la sensibilisation à la sécurité des réseaux de communication, dont les câbles sous-marins“.

« Il est clair que la sécurité des infrastructures de câbles sous-marins est une question particulièrement urgente pour la souveraineté de l’UE », explique la Commission, évoquant sa crainte d’une attaque de la Russie pouvant endommager ces réseaux. Elle appelle donc les États membres à établir une “cartographie précise” de ces réseaux et ponte du doigt plusieurs éléments à améliorer pour la sécurité. De plus, Bruxelles veut mettre en place “une gouvernance commune” des câbles pour en améliorer la maintenance et le déploiement.

