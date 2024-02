Amazon Prime : le Dolby Atmos et Vision seraient réservés à la future version plus chère

Alors que la publicité s’installe sur Prime Video dans certains pays, on observe également un changement du point de vue de la qualité d’image et de son proposée.

Amazon a commencé à intégrer des publicités dans sa formule aux USA, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne, mais ce n’est pas le seul changement qu’ont constaté les utilisateurs.

Le site allemand 4KFilme a en effet observé que certains programmes n’étaient plus proposés avec la qualité Dolby Vision et Dolby Atmos. Le seul moyen pour accéder à ces qualités d’image et de son est de payer le supplément permettant de supprimer les publicités, d’une valeur de 2.99$/mois.

Pour l’heure, cette formule n’est pas encore disponible en France mais elle est belle et bien prévue, d’après certaines indiscrétions, son lancement est prévu pour le mois d’avril 2024. Il reste à voir si cette limitation sera aussi appliquée sur le territoire hexagonal, mais cela est plus que probable.

Source : Les Numériques

