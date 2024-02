Les internautes se lâchent sur les réseaux : se jeter sur la Freebox Ultra un peu trop vite, attention arnaque Free Mobile en cours

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Alerte phishing Free Mobile, des abonnés sont actuellement la cible d’une campagne d’hameçonnage par SMS prétextant un prélèvement mensuel refusé. Ne cliquez pas sur le lien, il ne s’agit pas du site officiel de l’opérateur.

Vous souvenez-vous des prix des forfaits avant l’arrivée de Free Mobile ?

Les opérateurs qui nous laissaient payer 50€ pour un forfait mobile alors qu'on avait seulement 50 SMS. https://t.co/HfhmUEsILS — Free (@free) February 12, 2024

Un Apple Vision AOP français pas cher et odorant !

Plus besoin de dépenser des milliers d’euros pour avoir un Apple Vision Pro à la maison pic.twitter.com/eOL79SCUPz — Max (@Odrilow) February 12, 2024

La mauvaise surprise d’un abonné Freebox Ultra en migration ayant pris un peu trop au mot Xavier Niel lors de la Keynote Ultra le 30 janvier. Il devra certainement passer par Twitter, Telegram, ou Discord en attendant. Les abonnés en migration commencent déjà à recevoir leur box.

Petite question @Xavier75, dans ta présentation de la freebox V9, tu nous as promis d'avoir accès aux 8eme de finale de LDC. J'ai souscris à l'offre ultra dans la foulée … mais j'ai appris que je n'aurais ma box que dans 3 mois. Comment on fait ?#PSGxFreeboxV9 pic.twitter.com/9KYg9J2x0k — Isaki (@isakideg) February 2, 2024

Quand le forfait Free Mobile fonctionne aux USA qu’en France ? Cela dépend où.

Free mobile pendant 3 mois à Houston 5G 35gb par mois avec un débit de dingue et appel SMS illimité en France et USA nan free sont les meilleurs Et évidement sans payer 1 centimes en plus de mon abonnement français de base (10€) https://t.co/scR2jFqrQU — Max (@Astra0406) February 13, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox