Abonnés Freebox Delta : attention à plusieurs changements à connaître si vous migrez vers l’offre Ultra

Vous êtes abonné Freebox Delta et vous n’avez pas encore sauté le pas vers la Freebox Ultra ? Quelques détails à connaître avant de définitivement basculer.

La Freebox Ultra est la nouvelle box haut de gamme de Free, remplaçant la Delta au sein de ses offres commerciales. Si les abonnés Delta ne sont pas obligés de changer d’offre et peuvent la conserver, certains peuvent désirer sauter le pas pour bénéficier des débits élevés, du WiFi 7 ou des nombreux contenus proposés par l’offre Ultra. Cependant, quelques informations et changements doivent être connus afin d’effectuer sa migration en toute connaissance de cause.

Les changements pour votre abonnement Freebox

L’une des informations importantes concerne les abonnés utilisant le Player Devialet qu’ils ont acheté. Vous pouvez bien sûr le conserver, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’accès à la chaîne Canal+ en Live n’est pas possible depuis l’interface made by Free du player haut de gamme. Ainsi, même si vous n’en ressentez pas le besoin, nous vous conseillons de commander tout de même le player Pop lors de votre migration pour profiter de la chaîne sur votre téléviseur, puisqu’il est le seul appareil permettant actuellement d’accéder aux chaînes.

Attention également aux utilisateurs de Netflix. Une fois la migration effectuée et la ligne activée, vous basculez immédiatement sur la formule Netflix Standard avec Publicité incluse dans l’offre Ultra. Vous conservez ainsi votre compte déjà créé avec la Delta, c’est par ailleurs aussi le cas pour Amazon Prime, mais pouvez ainsi avoir changé de formule. De plus, l’écart de prix entre l’offre incluse et les options plus riches (Standard et Premium) augmente. En effet, le coût supplémentaire pour passer à une offre supérieure était calculé sur la valeur de l’offre Essentiel (8.99€/mois) sur la Freebox Delta tandis que la Freebox Ultra se base sur le tarif de l’offre Standard avec Pub (5.99€/mois). Ainsi, si vous souhaitez basculer vers l’offre Standard (sans pub), il vous faudra payer 7.50 € supplémentaires par mois, contre 4.50€ avec l’abonnement Delta.

Enfin, si vous utilisez le pack sécurité et les fonctionnalités de domotique, il est important de savoir que la Freebox Ultra n’est pas compatible avec ces fonctionnalités. Free devrait normalement vous avertir lors de la migration qu’il ne sera plus possible d’utiliser votre pack sécurité avec la Ultra. Cependant, Xavier Niel a annoncé qu’il planchait sur une nouvelle offre domotique pour toutes les Freebox, il faudra faire preuve d’un peu de patience.

Plus à savoir sur la migration

Une migration peut prendre du temps. Pour la Freebox Ultra, un message apparaît pour vous indiquer qu’un délai de trois mois est à prévoir pour recevoir sa box et l’activer. Bien sûr, comme pour toute migration, des frais de 49€ seront prélevés et vous basculerez sur l’offre à son prix final et non le tarif de la première année. Vous pouvez lancer la procédure depuis votre espace abonné, via une ligne dédiée “Migrer vers la Freebox Ultra”. Vous aurez alors le choix entre la Freebox Ultra Essentiel et l’offre tout-compris de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox