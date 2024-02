Freebox Ultra : de premières mises à jour et quelques bugs

Le serveur Freebox Ultra a déjà reçu deux mises à jour depuis son lancement. Une version 4.8.3 est actuellement en cours de déploiement.

Présentée en grande pompe le 30 janvier dernier, la Freebox Ultra débarque depuis plusieurs jours chez de premiers abonnés, l’occasion pour eux de se rendre compte de sa puissance et de ses débits ultra-rapides. Mais qui dit lancement de box, dit aussi bugs rencontrés. Si la partie player est épargnée puisque Free a fait le choix d’intégrer le player TV 4K de la Pop lancé en 2020 et donc largement optimisé depuis, le serveur Ultra n’échappe pas à la règle.

Sur le bugtracker officiel de Free, plusieurs dysfonctionnements sont aujourd’hui constatés comme la croix directionnelle en façade qui ne répond plus lorsque un disque NVMe est inséré. Ou encore le WiFi 6Hz qui se désactive et se met en eco WiFi après environ 10 min. “Quand je lance un diagnostic wifi sur Freebox Connect, ça m’indique qu’une erreur est survenue lors du lancement du wifi 6 GHz et qu’il faut redémarrer. J’ai également des largeurs de bande limités sur la 5 GHz alors que je suis en pavillon et très peu de wifi aux alentours”, explique un abonné.

Pour le moment Free a déployé une version 4.8.2 puis 4.8.3 du serveur Ultra, corrigeant visiblement certains bugs. Selon un autre abonné, la mise à jour 4.8.2 a rendu son répéteur WiFi inutilisable “qu’il soit connecté en wifi ou en ethernet, il ne s’associe pas avec la Freebox”.

