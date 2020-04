Orange annonce travailler sur la diffusion de l’application StopCovid et l’interopérabilité

S’il dispose de son côté d’un prototype fonctionnel comme alternative pour freiner la propagation de la pandémie de Coronavirus, Orange contribue aussi au développement de l’application StopCovid du gouvernement.

C’est la mobilisation générale ! Afin de structurer et renforcer leur contribution au projet gouvernemental de mise en place d’une application mobile de traçage pour la gestion de la crise sanitaire contre le Covid19, “Inria, ANSSI, Capgemini, Dassault Systèmes, Inserm, Lunabee Studio, Orange, Santé Publique France et Withings créent l’équipe-projet StopCovid”, annonce ce matin dans un communiqué l’opérateur historique. L’Etat s’appuie donc sur des partenaires privés et publics agissant à titre gracieux.

Au sein de ce projet, en pleine phase de construction d’un prototype, les membres de cette équipe interviennent sur leur champ d’expertise. De son côté, Orange travaille sur “la diffusion de l’application et l’interopérabilité et apporte son savoir-faire sur l’écosystème mobile, mais aussi sur la sécurité des réseaux. L’Inria intervient pour sa part sur la coordination et le protocole de transmission, Capgemini sur l’architecture et développement back-end. Dassault Systèmes met à profit son expertise sur l’infrastructure souveraine de données qualifiée SecNumCloud. Withings planche de son côté sur les objets connectés, l’Inserrm sur les modèles de santé ou encore Lunabee Studio sur le développement des applications mobiles.

Mené sous la supervision de l’Etat et en interaction régulière avec les autorités de contrôle indépendantes, notamment la CNIL, le projet repose sur cinq fondements :