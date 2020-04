42 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : les films à voir absolument jusqu’à la fin du mois

Pléthore de Freenautes désirent réviser leurs classiques cinématographiques pendant le confinement. D’autres ont tout simplement déjà fait le détour de Netflix, Amazon et OCS ou ne sont tous simplement pas abonnés. Reste alors Freebox TV. Cela tombe bien, Free offre durant tout le mois d’avril 42 chaînes à tous les abonnés Freebox avec côté ciné, la mise en clair de TCM Cinéma (canal 123), Eurochannel (119) et Drive in Movie Channel (120) mais aussi Paris Première (28). Presque cinéphile, Univers Freebox a fait le tour de ces chaînes cinéma offertes mais aussi d’une autre déjà gratuite Paramount Channel. On vous souffle nos incontournables des prochains jours.

Ce soir : On danse avec Grease, on angoisse avec Simetierre ou on apprend à cambrioler avec Robert De Niro ?

On commence en dansant et oui c’est le début du week-end même si avec le confinement il devient difficile de faire la différence ! A 18h35 sur Paramount Channel, travaillez vos cordes vocales et votre déhanché avec John Travolta dans “Grease”. On ne vous raconte pas l’histoire !

Vous voilà suffisamment détendu pour ce qui va suivre. A 20h50, un maximum de suspense et d’angoisse vous attendent sur le même canal dans le film d’horreur “Simetierre”,remarquable adaptation de l’un des romans les plus terrifiants de Stephen King. Rien que ça, un film réussi qui sera suivi à 22h35 de sa suite, plus que passable.

Les films policiers ça plaît généralement surtout quand l’intrigue tient la route ! A 20h50 sur TCM Cinéma, place à “Mélodie pour un meurtre” avec Al Pacino dans le rôle d’un flic solitaire enquêtant sur une série de meurtres de célibataires, il soupçonne la jeune femme sur laquelle il a littéralement flashé !

Suivra à 22h40 “The Score“, un bon petit polar qui vous tiendra en haleine avec un casting au top, Robert De Niro, Edward Norton et Marlon Brandon. Encore une histoire de bandits : “À la veille de sa retraite, un pro du cambriolage, artiste du genre accepter d’exécuter un casse de haut vol à deux pas de chez lui avec un jeune impétueux avec peu d’expérience mais ambitieux.”

Samedi : de l’action dans un bus et un Michael Douglas manipulé mais qui joue le jeu

Un peu de suspense et de l’action à tout-va dans “Speed” sur TCM Cinéma à 20h50. Un terroriste a placé une bombe dans un autobus rempli de passagers. Keanu Reeves (Matrix) à la rescousse !

A 22H35 sur Paramount Channel, une intrigue déroutant dans “The Game” de David Fincher . Un homme d’affaires joué par Michael Douglas, vit un quotidien réglé comme du papier à musique mais perd un jour le contrôle. Manipulé, il va devoir se battre pour sauver sa peau.

Pour les fans de très vieux films, n’hésitez pas à zapper sur Drive in Movie Channel, une chaîne entièrement consacrée au cinéma d’hier. On vous conseille ce soir à 21h07 : “Not of This Earth”, un film de science fiction plaisant à petit budget, tourné en noir et blanc en 1957. Un agent extraterrestre a pour mission de trouver du sang humain pour sauver sa race menacée par les conséquences d’une guerre nucléaire !

Dimanche : une bande salopards, et Roman Polanski

Ne prenez pas vos jambes à votre coup, à 17h15 sur TCM Cinéma, un film de science-fiction de 1966 qui vaut très largement le détour : “Le voyage fantastique”. Le pitch est séduisant : “Cinq personnes miniaturisées sont injectées dans le corps d’un savant plongé dans le coma pour tenter sur lui une délicate opération au cerveau. Mais ce voyage fantastique présente deux handicaps : sa durée, qui ne peut pas excéder une heure, et la présence d’un traître au sein du groupe”.

Vous aimez les films de guerre d’époque ? Voici un modèle du genre. A 20h50 sur Paris Première, replongez-vous protégé comme il se doit dans “Les douze salopards”. L’histoire, “durant la Seconde Guerre mondiale, douze criminels endurcis sont recrutés pour une mission périlleuse : attaquer un château où réside une partie de l’état-major allemand”.

A 23h25, changement de décor avec “Il était une fois dans l’Ouest”, de Sergio Léone (1969), ce n’est pas un western classique ! Souvenez vous de l’inoubliable musique d’Ennio Morricone !

Un peu plus tôt, c’est à dire à 22h50 sur Paramount Channel, du grand art signé Roman Polanski. Laissez vous ensorceler par “Rosemary’s Baby”, un thriller du haut vol fantastique, aussi cruel que WTF !

Vous ne savez toujours pas quoi regarder ? Zappez à 20h50 sur TCM Cinéma pour revoir ou découvrir “L.A. Confidential” : trois flics sont prêts à y mettre du leur pour démanteler un réseau de call girls. Le casting parle de lui-même, Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, Danny DeVito.

La semaine prochaine

Lundi 27 avril :

“Terminator 2 : le jugement dernier” à 20h50 sur TCM Cinéma avec notre bon vieux Arnold Schwarzenegger.

Mardi 28 avril :

A 20h40 sur Paramount Channel : “Un monde meilleur Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment oui le petit garçon qui voir les morts dans “Sixième sens”. Entre mathématiques et utopie, un jeune élève inventif arrivera t-il à changer le monde ?”.

Incontournable ! A 20h50 sur TCM Cinéma, “L’impasse” de Brian De Palma. Ce polar de truands est une vraie réussite. On y retrouve un Sean Penn méconnaissable et Al Pacino encore gangster pris dans un engrenage infernal.

Suivra un classique, un bijou du genre. “Fight Club” de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton emboîtera le pas à 23h05 sur le même canal ! On replonge volontier au coeur de la schizophrénie !

Mercredi : 29 avril :

“La Famille Addams”de 1991 à 20h50 sur Paramount Channel ! Les membres de cette famille d’orignaux sont tous plus fous et délirants les uns que les autres et ressemblent d’avantage à des morts qu’à des vivants !

A 22h35 sur TCM Cinéma, un grand classique de 1945 en noir et blanc : “Le facteur sonne toujours deux fois”. A peine engagé dans un restaurant, un jeune homme commence une liaison brûlante avec la femme de son patron, qui va les conduire au meurtre.

Jeudi 30 avril :

“Heat” à 20h50 sur TCM Cinema, un film policier et une confrontation entre deux super stars, Al Pacino et De Niro.