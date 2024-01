La Freebox Ultra propose deux modes d’économie d’énergie

Free a réussi à concevoir une Freebox plus puissante et plus rapide tout en consommant autant que la Freebox Pop.

La Freebox Ultra intègre deux modes d’économie d’énergie. Le premier se nomme « Éco-Wi-Fi » et permet à la Freebox Ultra d’adapter toute seule les performances de son Wi-Fi 7 en fonction des appareils connectés afin de consommer exactement l’énergie nécessaire à son fonctionnement, et rien de plus. Plus concrètement : en mode Éco Wi-Fi, une ou deux bandes Wi-Fi sur les quatre que comprend la Freebox se coupent automatiquement lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Le second s’appelle « Veille totale ». La nuit, lorsque vous n’êtes pas à la maison, ou tout simplement quand vous n’avez pas besoin d’être connectés, vous pouvez activer le mode Veille totale de la Freebox Ultra. En l’activant, la consommation électrique de la Freebox est quasiment réduite à zéro : on atteint jusqu’à 95 % d’économies d’énergie. Les répéteurs se synchronisent d’eux-mêmes sur le Server pour, eux aussi, arrêter de consommer inutilement de l’énergie.

