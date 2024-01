Free défend le pouvoir d’achat des français en lançant une Freebox Ultra bien moins chère qu’elle ne devrait l’être

Avec l’ensemble des services intégrés dans la nouvelle offre haut de gamme de Free, le tarif est pourtant bien en deça de la valeur initiale du produit.

Une box “Ultra généreuse”, c’est l’un des arguments mis en avant par Xavier Niel pour présenter sa nouvelle Freebox Ultra. Si le positionnement haut de gamme est assumé, théoriquement, le tarif final est bien moins élevé pour l’abonné.

En effet, en cumulant l’ensemble des services inclus dans l’offre à savoir Netflix Standard avec Pub, Amazon Prime, TV By Canal, Cafeyn, Oqee Ciné, Disney+, Universal et l’accès à la chaîne en direct Canal+, juste l’offre de contenu reviendrait à 83.93€/mois. Si l’on couple cela au prix général d’une offre premium, soit 57.99€/mois, on arrive à un tarif de 141.92€/mois. Heureusement, Free n’entend pas proposer une box aussi chère et propose ainsi sa Freebox Ultra à 59.99€/mois la deuxième année, soit un tarif plus de deux fois moins cher.

