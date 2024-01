WhatsApp prépare une nouvelle fonctionnalité attendue

L’application de messagerie instantanée va bientôt accueillir une fonctionnalité permettant un partage encore plus facile de fichiers.

Il sera bientôt possible de réaliser un partage de fichier avec les appareils qui se trouvent à proximité, via WhatsApp. Si la fonctionnalité n’est pas révolutionnaire, puisqu’Apple et Google le permettent, mais elle devrait faciliter la vie de nombreux utilisateurs.

Pour le moment réservée en bêta, il suffit d’ouvrir une fenêtre dédiée “Personnes à proximité” pour recevoir ou envoyer les fichiers. Il sera possible de paramétrer sa visibilité bien entendue et votre numéro de téléphone sera caché en cas d’échange avec une personne en dehors de vos contacts. De même, les fichiers non sollicités ne seront pas reçus.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox