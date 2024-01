Abonnés Freebox : êtes-vous pleinement équipés pour la 4K ?

Alors que le service public commence le déploiement de France 2 UHD aujourd’hui, disposez-vous de tous les pré-requis pour accéder à la 4K ?

La 4K se fait une petite place dans le paysage audiovisuel, mais a-t-elle investi votre foyer ? Si plusieurs grandes chaînes proposent une version diffusant des images en UHD comme Canal+ ou TF1, France 2 s’y met petit à petit sur la TNT avant un lancement à venir sur les box et une diffusion de France 3 UHD pour une durée limitée de 2 mois à partir de juillet.

Si l’offre en vidéo à la demande est assez conséquente avec Netflix, Prime Video et consorts qui proposent de nombreux contenus en 4K, l’offre en termes de chaînes linéaires est assez peu étoffée avec 5 chaînes disponibles : Stingray Festival, Inultra, TF1 et M6 4K et beIN Sports 4K qui pour sa part n’est pas active en continu.

Mais pour voir ces images en ultra-haute définition, il faut remplir plusieurs conditions. La première est bien sûr de disposer d’un écran compatible capable de les afficher, mais il est aussi nécessaire d’avoir un décodeur ou une application compatible avec la 4K. Dans le cas des abonnés Free, il faut donc la Freebox Pop, Delta, One ou mini 4K pour en bénéficier. Enfin, il est nécessaire d’avoir un débit suffisant, c’est-à-dire a minima 15 Mb/s pour un accès via IPTV.

Univers Freebox vous donne ainsi la parole : répondez-vous à tous ces critères pour bénéficier de la 4K à la maison ? Vous pouvez répondre à notre sondage ci-dessous.

····· Sondage Êtes-vous pleinement équipé pour accéder à la 4K ? Oui, j'ai l'écran, le débit et la box compatible

Non, je n'ai que l'écran

Non, mais j'ai une Freebox compatible (Pop, Delta, One, mini)

Non, je n'ai pas le débit ( >15 Mb/s)

Non, je n'ai aucun de ces éléments

