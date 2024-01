Les internautes se lâchent sur les réseaux : Xavier Niel traite SFR de menteur, l’insulte involontaire du WiFi de la RATP

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Quand SFR tente d’expliquer une hausse de tarif par le contexte actuel de l’inflation et parce tous les opérateurs se voient ainsi de revoir leurs tarifs, Xavier Niel n’est jamais très loin pour rectifier. Cette fois, le fondateur de Free s’est fendu d’un message plutôt frontal : ” Je viens de croiser un menteur là”. Free Mobile n’a jamais augmenté le prix de ses offres historiques et a fait la promesse de bloquer ses tarifs jusqu’en 2027, a contrario de ses rivaux.

Je viens de croiser un menteur là pic.twitter.com/kvaSfmVCP5 — Xavier Niel (@Xavier75) January 9, 2024

D’ailleurs, quand SFR est curieux de savoir quels cadeaux ont reçu ses abonnés pour Noël, il semble avoir oublié celui qui le leur a donné, une augmentation de 1,99€/mois du forfait avec engagement de cet abonné.

Un belle augmentation tarifaire pour tous vos clients, même engagés !

Et cachée en petit sur la facture 🙃 https://t.co/dRoSO2rKhZ pic.twitter.com/QIs13sUHU1 — Olivier Guilleman (@oguilleman) January 5, 2024

Le WiFi gratuit du réseau RATP c’est bien mais les messages raccourcis un peu moins, “Vous êtes conne…”, ou plutôt vous êtes connectés.

Starlink d’Elon Musk va révolutionner l’accès à internet dans les avions via son réseau satellitaire. Le WiFi payant et embarqué n’a qu’à bien se tenir !

Une autre façon d’accéder à Internet en vol vers le #CES2024 de Las Vegas, c’est d’utiliser le réseau satellitaire d’Elon Musk. pic.twitter.com/usT6V5QMxA — Bruno Guglielminetti | Mon Carnet (@Guglielminetti) January 7, 2024

Rappeler son portable perdu dans la maison, c’est l’une des dernières utilités du téléphone fixe selon Free, vous êtes d’accord ?

Pourtant il est très utile pour appeler son portable quand on ne le trouve pas. https://t.co/ljxPuXHbef — Free (@free) January 5, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox