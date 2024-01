Google annonce des améliorations pour Chromecast

Le CES de Las Vegas a été l’occasion pour Google de faire plusieurs annonces, notamment autour de sa fonctionnalité Chromecast.

Un outil bien pratique si vous souhaitez envoyer du contenu depuis votre appareil portable (smartphone ou tablette) directement sur un grand écran va bénéficier de plusieurs améliorations, a annoncé la firme de Mountain View.

Il est ainsi possible dès aujourd’hui d’envoyer des vidéos TikTok sur les appareils compatibles par exemple, à un détail près : seules les vidéos enregistrés sont actuellement supportées, les lives viendront plus tard. De plus, de nouveaux appareils deviendront compatibles, notamment les téléviseurs LG sortant à partir de cette année. Le partenariat avec LG va même plus loin en permettant l’envoi de vidéo sur les appareils de la gamme Hospitality and Healthcare, soit des appareils disponibles dans les hopitaux.

De plus, le Chromecast est également disponible sur les derniers modèles d’Hisens Uled ou de TCL.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox