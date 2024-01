Bouygues Telecom répond à Free Mobile en lançant un forfait 5G “TV en illimité”

Une réplique très rapide de la part de Bouygues Telecom à la nouvelle proposition de Free Mobile.

L’enrichissement du forfait Free avec Oqee fait des émules. À peine deux jours après le lancement du nouveau forfait à 19.99€ avec l’accès aux 220 chaînes de Freebox TV, Bouygues Telecom lance une nouvelle offre comprenant, elle aussi, data et télévision.

Ce forfait B&You est disponible sans engagement et propose 100 Go de 5G ainsi que l’accès à B.tv illimité, qui inclut donc 70 chaînes TV en direct. L’accès à ces contenus ne sera par ailleurs pas décompté de l’enveloppe data du forfait, explique Bouygues Telecom. L’application B.tv est disponible sur mobile et sur certaines smart TV ainsi que sur Android TV et sur Apple TV.

Il s’agit en fait de l’intégration d’une option pré-existante nommée Services Max, qui inclut l’Assistance+, soit l’accès au service client par téléphone au 1064. À la différence ici que le forfait ne voit pas son prix changé et demeure à 13.99€/mois.

Une offre donc moins riche que le forfait Free Mobile en termes d’enveloppe data et au niveau du nombre de chaînes qui sont disponibles, mais avec un tarif moins élevé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox